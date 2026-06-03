Homem é morto a tiros em Marituba, na Grande Belém

Um homem, ainda não identificado oficialmente, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3), no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do crime nem sobre a autoria dos disparos. Também não há detalhes sobre a motivação do homicídio.

Equipes da Polícia Militar do Pará foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos. Peritos da Polícia Científica do Pará também foram mobilizados para efetuar a perícia e demais procedimentos necessários.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Pará, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.