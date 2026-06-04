Morre mulher baleada por ex-marido, vereador de Ourilândia do Norte

Ilcicleia Alves Veloso, que havia sido baleada pelo ex-marido, o vereador de Ourilândia do Norte, Romildo Veloso e Silva (PP), teve a morte confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4). A vítima, conhecida como Leia, havia sido alvo de vários disparos de arma de fogo durante a audiência de divórcio com o político. Romildo morreu na tarde desta quarta-feira (3), após atirar contra si mesmo.

A mulher estava internada em estado grave desde quando ocorreu o crime na tarde de quarta-feira (3). De acordo com informações apuradas, Ilcicleia foi alvejada pelo ex-marido dentro de um escritório de advocacia, onde o ex-casal participava de uma reunião para tratar da separação. Após o ataque, ela foi socorrida ao Hospital Municipal Jadson Pesconi e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional da PA-279, mas não resistiu.

Segundo relatos de testemunhas, Romildo Veloso teria pedido para conversar a sós com a ex-esposa momentos antes dos disparos. Em seguida, ele sacou uma arma de fogo e atirou contra a mulher. Informações preliminares indicam que um dos tiros atingiu a região da nuca da vítima.

Após o crime, o vereador deixou a sala onde ocorreu o ataque e seguiu para um banheiro do escritório, onde efetuou um disparo contra a própria cabeça. Ele morreu ainda no local.

Conforme informações divulgadas pelo portal Fato Regional, o casal estava separado havia cerca de três meses e mantinha um processo de divórcio em andamento. Os dois tiveram dois filhos, atualmente com 14 e 15 anos.

As circunstâncias do crime seguem sendo apuradas pelas autoridades. “A Polícia Civil informa que um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Ourilândia do Norte para apurar as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como feminicídio seguido de suicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Romildo Veloso foi prefeito de Ourilândia do Norte por quatro mandatos e exercia atualmente o cargo de vereador no município. Os corpos das vítimas passaram por procedimentos periciais e o caso segue sob investigação.