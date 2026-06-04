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Polícia

Homem morre após ser esfaqueado no coração em Belterra

O principal suspeito de cometer o crime fugiu após esfaquear a vítima e é procurado pela polícia

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a vítima (à esquerda) e o principal suspeito de cometer o crime (à direita). (Foto: Reprodução | O Impacto)

Ivanilson Batista Nascimento, de 34 anos, morreu após ser esfaqueado no coração na noite de quarta-feira (3/6) em uma praça pública no município de Belterra, no oeste do Pará. O principal suspeito, Manoel Douglas Costa de Sousa, de 30 anos, conhecido como "Madruga", é procurado pela polícia.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Municipal Dr. Ivaldo Moraes para atendimento. Contudo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do crime.

O médico Bruno Rocha, que atendeu à ocorrência, relatou ao portal O Impacto que a equipe foi acionada para uma agressão física. "Havia um jovem com uma perfuração de arma branca na região do tórax, em cima do coração, e já estava agonizando no local", disse ele. O médico confirmou o óbito no local devido à perda volumosa de sangue.

Suspeito está foragido

Ainda segundo informações do portal O Impacto, o suspeito de cometer o crime, Manoel, conhecido como "Madruga", empreendeu fuga. Ele permanece não localizado pelas forças de segurança de Belterra.

Passado da vítima é investigado

Ivanilson Batista Nascimento havia sido apresentado recentemente na delegacia como suspeito de tráfico de drogas. A Polícia Civil agora investiga se a vida pregressa da vítima ou uma possível relação com a comercialização de entorpecentes possui conexão com a sua morte.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para solicitar um posicionamento. Em nota, a PC disse que A Polícia Civil informa que o homicídio é investigado pela Delegacia de Belterra. "Equipes policiais atuam para identificar e localizar um suspeito de envolvimento no crime", comunicou.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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