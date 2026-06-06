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Polícia

Homem morre após quatro dias internado devido a acidente entre motocicletas em Novo Progresso

O falecimento da vítima foi confirmado na manhã deste sábado (6)

O Liberal
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Homem morre após quatro dias internado devido a acidente entre motocicletas em Novo Progresso. (Foto: Redes Sociais)

Após quatro dias internado em estado grave, morreu neste sábado (6) Paulo Ferreira de Souza, de 44 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A colisão entre duas motocicletas foi registrada na última terça-feira (2), no cruzamento das ruas Juscelino Kubitschek e 7 de Setembro, próximo ao Hospital Municipal da cidade.

Desde o acidente, Paulo recebia atendimento médico devido à gravidade dos ferimentos. Inicialmente, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. No entanto, precisou ser transferido para uma unidade hospitalar em Itaituba. Na sexta-feira (5), familiares foram informados da confirmação da morte encefálica da vítima.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150, conduzida por um homem de 22 anos, e a moto pilotada por Paulo Ferreira de Souza. Com a violência do impacto, Paulo sofreu traumatismo craniano, além de fraturas em um braço e em uma das pernas.

Investigação

As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. Testemunhas relataram que o condutor da outra motocicleta estaria realizando manobras perigosas, conhecidas popularmente como “grau”, momentos antes do acidente. No entanto, durante depoimento prestado no âmbito do Inquérito por Flagrante, o jovem negou a acusação.

Conforme o registro policial, Bruno afirmou morar nas proximidades do Hospital Municipal e relatou que havia parado a motocicleta para aguardar a passagem de outro veículo. Segundo sua versão, ao retomar o trajeto, acabou colidindo com a moto conduzida por Paulo.

Após receber atendimento médico em razão dos ferimentos sofridos no acidente, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, liberado. O inquérito instaurado pela Polícia Civil busca esclarecer a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades. Conhecido no município, Paulo Ferreira de Souza deixa três filhos menores de idade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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