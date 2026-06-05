Homem é morto a tiros ao sair de conveniência em posto de combustíveis no sul do Pará

Um homem identificado como Ailton César Santos de Souza foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (5), no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu quando a vítima deixava uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis no setor Atlanta. Com informações do portal Fato Regional.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil e a policiais do 36º Batalhão da Polícia Militar, Ailton estava saindo do estabelecimento quando foi abordado por um homem identificado por testemunhas como “Hamilton Garimpeiro”. Segundo os relatos, o suspeito efetuou cinco disparos contra a vítima, que morreu ainda no local, sem chance de receber atendimento médico.

As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. A investigação está em fase inicial e busca esclarecer o que teria levado ao crime.

Após os disparos, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda Bros 160, de cor preta, que apresentava a seta traseira esquerda quebrada. A placa do veículo não foi informada às autoridades.

O corpo de Ailton foi removido do local e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu. Equipes das polícias Civil e Militar realizam buscas para localizar o suspeito.

Informações que possam auxiliar na localização de “Hamilton Garimpeiro” podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo do denunciante é garantido.

A Polícia Civil segue apurando o caso. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a relação entre vítima e suspeito ou possíveis antecedentes que possam ajudar a esclarecer a motivação do crime.