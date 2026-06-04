Mulher escapa por pouco de ser atropelada por carro desgovernado em avenida de Belém

Uma mulher escapou por pouco de ser atropelada por um carro desgovernado enquanto tentava atravessar a avenida Pedro Miranda, em Belém. O caso foi registrado no dia 20 de maio e voltou a repercutir nas redes sociais após a divulgação das imagens.

O vídeo mostra o momento em que a mulher inicia a travessia da via quando um veículo perde o controle e avança em sua direção. Por poucos metros, ela consegue evitar o impacto. Apesar do susto, não há informações de que a vítima tenha ficado ferida.

Segundo o relato da pessoa que registrou as imagens, a suspeita inicial era de que o motorista estivesse utilizando o celular no momento do acidente. No entanto, posteriormente, o próprio condutor teria informado que sofre de narcolepsia, um distúrbio neurológico caracterizado por episódios repentinos e incontroláveis de sono.

As circunstâncias exatas do ocorrido, entretanto, não foram confirmadas oficialmente, e não há informações sobre eventual apuração do caso pelos órgãos competentes.

O vídeo voltou a circular justamente na mesma semana em que outro episódio semelhante chamou atenção em Belém. Na última terça-feira (2), uma motorista perdeu o controle do carro que conduzia na avenida Magalhães Barata e invadiu a área de proteção de um prédio, quebrando a vidraça do local. Uma mulher que estava sentada na calçada também escapou por pouco de ser atingida. Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas.