Drone flagra troca de motorista para tentar burlar Lei Seca em Salinópolis

Uma tentativa de burlar a fiscalização da Lei Seca foi flagrada por imagens aéreas durante a Operação Corpus Christi, em Salinópolis, no nordeste paraense, nesta quinta-feira (4). As gravações registraram o momento em que ocupantes de um veículo realizaram a troca de motorista pouco antes de chegar a uma barreira de fiscalização instalada na PA-444, principal via de acesso às praias do município.

O flagrante foi feito com o auxílio de drones utilizados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para reforçar as ações de monitoramento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado.

Segundo o coordenador de Operações e Fiscalizações do Detran, Ivan Feitosa, a prática consiste em substituir temporariamente o condutor que consumiu bebida alcoólica por outra pessoa, na tentativa de evitar autuações. De acordo com ele, esse tipo de irregularidade já foi identificado em outras operações realizadas na região.

“De acordo com levantamentos realizados pelas equipes de fiscalização, pessoas chegam a cobrar até R$ 500 para assumir a condução dos veículos nesses casos. Após a troca registrada pelo drone, o condutor que passou a dirigir o automóvel foi abordado pelos agentes”, informou.

Durante a abordagem, o proprietário do veículo realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado positivo para consumo de bebida alcoólica. Diante da infração, ele foi autuado por dirigir sob influência de álcool, conforme determina a legislação de trânsito.

O monitoramento aéreo integra as estratégias adotadas pelo Detran para ampliar o alcance das fiscalizações e identificar infrações que ocorrem fora do campo de visão das equipes posicionadas nas barreiras.

“Além de auxiliar no flagrante de irregularidades, os drones permitem maior agilidade na tomada de decisões e contribuem para a segurança dos agentes que atuam nas rodovias durante períodos de grande movimentação, como feriados prolongados”, ressaltou Ivan Feitosa.

A Operação Corpus Christi integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo Detran para fortalecer a segurança viária e conscientizar os condutores sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.