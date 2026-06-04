Suspeito de assalto que terminou com mulher ferida após levar coronhada na cabeça é preso em Belém

Um homem suspeito de participar de um assalto contra uma mulher no bairro do Bengui, em Belém, foi preso por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar. O caso ganhou repercussão após a vítima ser agredida com uma coronhada na cabeça ao tentar impedir o roubo do próprio celular, na última segunda-feira (1º).

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu na rua Ajax de Oliveira. A vítima estava conversando na porta de casa com outra mulher, uma idosa, quando percebeu a aproximação de dois suspeitos em uma motocicleta. Ao notar que seria alvo de um assalto, ela jogou o aparelho celular para dentro do pátio da própria residência, numa tentativa de impedir que o objeto fosse levado pelos criminosos.

Durante a ação, a mulher acabou sendo atingida na cabeça por um dos suspeitos, que teria utilizado uma arma para agredi-la. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da violência e mostram que, após receber a coronhada, a vítima caiu ao chão.

A prisão de um dos envolvidos ocorreu ainda na segunda-feira (1º), durante uma ação realizada por policiais militares do 24º BPM, sob o comando do coronel Vicente e do major Vaz. A polícia não informou se o homem preso era o condutor da motocicleta ou o passageiro, apontado como o autor da agressão contra a vítima.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo, porções de drogas e um celular com registro de roubo que estaria em posse do suspeito. Todo o material foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi apresentado pela Polícia Militar e autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a corporação, ele foi reconhecido pela vítima do assalto na delegacia e confessou participação no crime.

A Polícia Civil informou ainda que um inquérito será instaurado pela Delegacia do Bengui para aprofundar as investigações, esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar o segundo envolvido na ação criminosa, que segue sendo procurado.