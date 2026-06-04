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Polícia

Suspeito de assalto que terminou com mulher ferida após levar coronhada na cabeça é preso em Belém

Na delegacia, a vítima reconheceu o suspeito; ele confessou o crime

O Liberal
fonte

Suspeito de assalto que terminou com mulher ferida após levar coronhada na cabeça é preso em Belém. (Redes sociais)

Um homem suspeito de participar de um assalto contra uma mulher no bairro do Bengui, em Belém, foi preso por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar. O caso ganhou repercussão após a vítima ser agredida com uma coronhada na cabeça ao tentar impedir o roubo do próprio celular, na última segunda-feira (1º).

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu na rua Ajax de Oliveira. A vítima estava conversando na porta de casa com outra mulher, uma idosa, quando percebeu a aproximação de dois suspeitos em uma motocicleta. Ao notar que seria alvo de um assalto, ela jogou o aparelho celular para dentro do pátio da própria residência, numa tentativa de impedir que o objeto fosse levado pelos criminosos.

Durante a ação, a mulher acabou sendo atingida na cabeça por um dos suspeitos, que teria utilizado uma arma para agredi-la. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da violência e mostram que, após receber a coronhada, a vítima caiu ao chão.

A prisão de um dos envolvidos ocorreu ainda na segunda-feira (1º), durante uma ação realizada por policiais militares do 24º BPM, sob o comando do coronel Vicente e do major Vaz. A polícia não informou se o homem preso era o condutor da motocicleta ou o passageiro, apontado como o autor da agressão contra a vítima.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo, porções de drogas e um celular com registro de roubo que estaria em posse do suspeito. Todo o material foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi apresentado pela Polícia Militar e autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a corporação, ele foi reconhecido pela vítima do assalto na delegacia e confessou participação no crime.

A Polícia Civil informou ainda que um inquérito será instaurado pela Delegacia do Bengui para aprofundar as investigações, esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar o segundo envolvido na ação criminosa, que segue sendo procurado.

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