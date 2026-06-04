Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos invadiram e furtaram uma conveniência localizada no bairro de Fátima, em Belém. O estabelecimento funciona na área de um posto de combustíveis situado na esquina da rua Domingos Marreiros com a travessa 9 de Janeiro.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a ação criminosa ocorreu por volta das 3h20 da madrugada desta quarta-feira (3). As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos quebra o vidro da loja para conseguir acessar o interior do estabelecimento. Após entrar no local, ele furtou diversos objetos e também uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado.

Câmeras registram invasão e furto em conveniência de posto de combustíveis em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Nas gravações, é possível observar que o homem que invadiu a conveniência utilizava camisa de manga comprida escura, capacete, bermuda e carregava uma mochila nas costas. Enquanto isso, um segundo criminoso dava apoio à ação em uma motocicleta, aguardando do lado de fora.

Ainda segundo as imagens, o motociclista utilizava boné e uma máscara para cobrir o rosto. Ele permaneceu circulando pelas proximidades do posto de combustíveis durante toda a ação, aparentemente monitorando a movimentação na área enquanto o comparsa realizava o furto.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram do local. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou localização dos envolvidos.

A reportagem apura mais detalhes sobre o caso.