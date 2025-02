Mulher é encontrada nua e morta em área de mata em Santarém

Geovana Isabela Batista Mendonça foi encontrada nua e morta em uma área de mata no Ramal dos Coelhos na tarde de segunda-feira (10/2), na região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias da morte dela não foram reveladas.

Segundo o portal O Impacto, Geovana tinha saído na última sexta-feira (7/2), do bairro Jardelândia, para ir à casa da avó dela. Ainda no fim de semana, a foto dela como desaparecida foi amplamente divulgada em blogs de grande repercussão na cidade.

VEJA MAIS

O tenente Jonathas, da Polícia Militar, disse ao O Impacto que os militares receberam a informação de que uma mulher havia sido encontrada “com sinais de homicídio e o corpo despido”. A vítima estava coberta por lixo e havia uma corda no pescoço, de acordo com O Impacto. Seu vestido foi encontrado nas proximidades.

A PM isolou a área para a Polícia Científica a remoção do corpo e a investigação preliminar. Até agora, as autoridades não confirmaram se o corpo de Geovana apresentava sinais de violência sexual. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.