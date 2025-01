Polícia Civil investiga caso de mulher assassinada dentro de casa na PA-252, no Acará

Edilene Silva de Jesus, de 56 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa no km 37 da rodovia PA-252, entre os municípios de Acará e Moju, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido atacada com um facão na madrugada de terça-feira (7/01) e apresentava uma lesão na parte de trás da cabeça. A Polícia Civil apura o caso.

“A delegacia do Acará apura o homicídio de Edilene Silva de Jesus. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicou a PC.

Os relatos iniciais são que a vítima morava sozinha e havia chegado de Belém um dia antes, após ter sacado uma quantia em dinheiro. A Polícia Militar foi acionada por moradores e constatou que a porta do imóvel de Edilene apresentava sinais de arrombamento. Ela estava caída no chão, com um grande sangramento na parte de trás da cabeça, onde faltava uma parte do couro cabeludo.

Ainda não há informações sobre suspeitos do assassinato ou a motivação para o homicídio da vítima. O corpo de Edilene ainda deve passar por exames para identificar se a mulher foi vítima de abuso sexual. A casa foi periciada e o corpo foi removido pela Polícia Científica.