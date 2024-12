Mulher trans é encontrada morta com sinais de violência pelo corpo em Novo Progresso

Uma travesti conhecida como Mayla foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (16/12) em uma área de mata no bairro Jardim Santarém, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará. A vítima, que estava desaparecida desde a noite do último sábado (14) e trabalhava como cabeleireira, apresentava marcas de violência pelo corpo, sobretudo nos braços e pernas.

De acordo com o Giro Portal, a casa de Mayla, também localizada no bairro Jardim Santarém, tinha sinais de violência, incluindo uma cama ensanguentada.

VEJA MAIS

Até o momento, a polícia tenta confirmar a causa da morte de Mayla. O corpo dela foi removido ao Instituto Médico Legal para passar por perícia, que deve trazer detalhes às investigações e revelar a arma do crime.

Além disso, ainda é um mistério se a morte da vítima tem ou não relação com crime de ódio, por conta da identidade de gênero de Mayla. A Delegacia de Novo Progresso segue apurando o caso. Por enquanto, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.