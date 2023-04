Condenado por torturar e apedrejar travesti em Goiás é preso no Pará

Dionata Guimarães, foragido da Justiça pelo estado de Goiás, foi preso na última quinta-feira, 6, em Marabá, no Pará. Ele é condenado da Justiça por tortura e apedrejamento de uma travesti na cidade de Goiânia, em 2017. Outro participante do crime é Lucas Ferreira, que já foi preso pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (GO) em 2020.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), disponilizadas ao site O Popular, Dionata estava na ciadade de Marabá, usando documento falso. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a uma unidade prisional do Pará, para ser recambiado para Goiás, onde deve cumprir pena.

O caso

O homicídio aconteceu em julho de 2015. À época, a Polícia Civil informou que a vítima foi abordada pelos condenados no bairro São Francisco, em Goiânia. As investigações demonstraram que a dupla chegou em um caminhão e convidou a travesti para um programa e foram para uma rua afastada no setor Recreio São Joaquim.

Naquele ano, o delegado à frente do caso, Valdemir Pereira da Silva, informou que, após terem relações sexuais, houve um desentendimento entre a dupla e a vítima. Na sequência, os condenados apedrejaram a travesti até a morte.

A Polícia Civil relatou ainda que o corpo da vítima foi encontrada nua da cintura para baixo e com o órgão genital mutilado, dando a entender que o crime foi praticado por preconceito e ódio. A perícia ainda confirmou que a vítima foi torturada antes de ser morta com golpes de pedra na cabeça.