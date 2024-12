Mulher é encontrada morta dentro de casa em Breu Branco; filho é o principal suspeito do crime

Uma mulher identificada como Edilene Teixeira dos Santos foi encontrada morta dentro da casa onde morava na manhã de sábado (30), em Breu Branco, localizada no sudeste do Pará. A residência da vítima fica localizada na travessa Goiânia, no bairro Bela Vista. Ela foi encontrada em cima de uma cama e apresentava diversos ferimentos pelo corpo - aparentemente golpes de facão.

A Polícia Civil foi informada da morte por volta das 13h de sábado, após a PM receber a denúncia de familiares. O principal suspeito do crime é o próprio filho, Wesley Patrick Teixeira dos Santos. Ele afirmou à polícia que estava na residência e encontrou a mãe sem vida ao retornar para casa. No entanto, ele apresentou contradições no depoimento e apresentava várias lesões no corpo - como inchaço na mão direita e escoriações - que levantaram suspeitas.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos e sons de briga durante a madrugada. No local do crime, havia vários indícios que houve luta corporal, já que diversos móveis estavam danificados e a porta dos fundos estava derrubada. Durante a abordagem, Wesley admitiu ter consumido entorpecentes, afirmando o uso de maconha.

O jovem foi conduzido à delegacia de Breu Branco, onde foi detido e permanece à disposição da justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.