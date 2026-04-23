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Polícia

Dois homens são mortos a tiros dentro de casa abandonada em Igarapé-Miri

De acordo com a Polícia Militar, homens armados invadiram o imóvel, que estava sendo utilizado para consumir drogas, e atiraram contra as vítimas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os corpos das vítimas no local do crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira (22/4) em uma casa abandonada no rio Meruú, na zona rural de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, homens armados, ainda não identificados, invadiram o imóvel, que estava sendo utilizado para consumir drogas, e atiraram contra as vítimas, identificadas como Williame Pena dos Santos, de 26 anos, e Ataíde Pena dos Santos, 26. Eles morreram no local.

Nas redes sociais, vídeos e mensagens de voz foram compartilhados sobre o caso. Em uma das gravações, é possível ver Williame e Ataíde desacordados no chão, ensanguentados, vestindo apenas uma bermuda. “Eles não correram para trás, pegaram de surpresa”, diz um homem ao fundo do vídeo.

Em um áudio, uma mulher pediu ajuda aos moradores da região para que acionassem a polícia. Conforme o relato dela, o irmão, que não teve o nome revelado, o crime teria sido uma emboscada para as vítimas.

A PM tomou conhecimento do ocorrido por volta das 21h. Como o local onde a situação aconteceu é de difícil acesso, a guarnição precisou se deslocar de lancha até lá. Quando os agentes chegaram à residência onde Williame e Ataíde foram baleados, encontraram os dois mortos.

Segundo a Polícia Militar, outros três homens, que estavam com a vítima, conseguiram escapar dos disparos. Por enquanto, as autoridades não confirmaram se o duplo homicídio tem ligação com a venda de entorpecentes na área. Nenhuma hipótese é descartada.

Até o começo da manhã desta quinta (23/4), nenhum suspeito havia sido preso ou detido por envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre as investigações do ocorrido. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Igarapé-Miri apura as circunstâncias do duplo homicídio e que as equipes realizam buscas pelos suspeitos e ouvem testemunhas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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