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PC registra 42 prisões durante a 'Operação Tiradentes 2026', no Pará

A ação foi concluída na terça-feira (21/4) e destinou reforço policial para municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior no feriado prolongado

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais durante fiscalização em um bar. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Civil registrou 42 prisões e a instauração de 60 procedimentos durante a “Operação Tiradentes 2026”. O balanço da ação, que foi concluída na terça-feira (21/4) e destinou reforço policial para municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior no feriado prolongado, foi divulgado na quarta (22/4).

Segundo Raimundo Benassuly, delegado-geral da Polícia Civil, a operação reforçou o compromisso da instituição com a garantia da segurança da população paraense, tanto quem permaneceu na Região Metropolitana quanto quem viajou. "Concluímos mais uma operação com êxito e bons resultados. Além do combate a ilícitos e ações de fiscalização, o trabalho educativo desenvolvido pela PCPA em locais estratégicos permitiu a tranquilidade nesse feriado prolongado", ressaltou.

O efetivo policial contou com unidades policiais vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e Diretoria de Polícia do Interior (DPI), além das equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Neste ano, além da campanha educativa "Não é Não", que combate o assédio a mulheres, a Polícia Civil, por meio da DAV, divulgou o Protocolo "SOS Mulher" durante a Operação Tiradentes. Lançada no início de abril pelo Governo do Pará, a ferramenta é voltada ao combate de casos de violência doméstica, permitindo a identificação imediata dos casos pelo 190.

Planejamento

Com a grande procura por municípios turísticos no interior do Estado, as delegacias de Marapanim (incluindo o distrito de Marudá), Abaetetuba, Barcarena (Vila dos Cabanos), Cametá, Soure, Salinópolis, Bragança e Capanema, vinculadas à DPI, receberam reforço no efetivo. No total, houve 32 prisões por ilícitos e seis no âmbito da Lei Seca.

Para o delegado-geral adjunto, Temmer Khayat, o planejamento operacional possibilitou uma atuação eficiente das equipes. "O reforço nessas unidades policiais permitiu um trabalho célere e eficaz. Além de seis autuações por alcoolemia em Salinópolis, ocorreram flagrantes por estelionato em Marapanim e autuação por lesão corporal e fornecimento de bebidas a adolescente em Soure. Isso reforça o comprometimento na manutenção contínua da segurança pública no Estado", informou.

Fiscalização e Lei Seca

A Diretoria de Polícia Administrativa, responsável pela fiscalização, licenciamento e registro de estabelecimentos comerciais, concluiu a operação com 101 estabelecimentos fiscalizados em Mosqueiro e Salinópolis. Além de 36 intimações, dois locais em Mosqueiro tiveram as atividades encerradas.

Fiscalizações de combate à poluição sonora também ocorreram em Mosqueiro e Salinópolis com equipes da Demapa, incluindo a verificação de denúncias por som alto em residências, bares e restaurantes. As equipes inspecionaram 68 locais e 51 veículos.

As abordagens no âmbito da Lei Seca resultaram em oito prisões e inquéritos por embriaguez ao volante. As fiscalizações se concentraram em Benevides (Região Metropolitana), no trecho de acesso à Ilha de Mosqueiro, e no município de Salinópolis. Duas prisões ocorreram em Benevides e as demais em Salinópolis.

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