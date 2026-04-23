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Polícia

Suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso por roubos em Santa Izabel do Pará

Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais, sendo considerado de alta periculosidade

O Liberal

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta quinta-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por envolvimento em crimes de roubo em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da polícia, a ordem judicial foi expedida pela Vara do Juiz das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O suspeito, identificado como Ernandes Vilhena Melgar, é investigado por roubo majorado.

Segundo a Polícia Civil, o homem é apontado como autor de um assalto contra uma empresa de venda de celular, de onde foram levados diversos aparelhos. Ainda conforme as investigações, no mesmo dia do crime, ele teria sido preso em flagrante após cometer outro roubo, desta vez contra uma panificadora localizada no bairro do Kató.

A polícia também indica que os crimes estariam inseridos em um contexto de intimidação a comerciantes locais, supostamente ligados à cobrança de valores ilegais por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui antecedentes por crimes como roubo majorado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo considerado de alta periculosidade. Ele permanece à disposição da Justiça.

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