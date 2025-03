Suspeito de assalto morre ao trocar tiros com segurança de supermercado na BR-316, em Marituba

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado pelo segurança de um supermercado na BR-316, em Marituba, na tarde desta quinta-feira (20/3). Segundo a Polícia Militar, o suspeito morto estava armado e chegou em uma motocicleta, com um comparsa. Após anunciarem o assalto, houve troca de tiros e o segurança do estabelecimento também foi alvejado, mas recebeu socorro. O segundo suspeito que estava conduzindo a moto conseguiu fugir.

De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta de 15h da tarde, em um estabelecimento que ainda será inaugurado. A polícia não soube confirmar se o assalto seria ao estabelecimento ou ao segurança, em uma tentativa de roubar a arma do agente privado. No entanto, o segurança reagiu para impedir a ação criminosa e disparou contra a dupla. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. O segurança também foi baleado pelo suspeito, mas foi socorrido por pessoas que estavam na área.

A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e isolou a área. Viaturas iniciaram as buscas pelo suspeito que fugiu. De acordo com a PM, o suspeito morto já tem passagem pela Justiça, mas não especificaram por qual delito. A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.