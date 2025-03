Briga de bar termina com morte e prisão no sudeste do Pará

Fernando Bernardo Souto foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (18/3), em Tucumã, no sudeste do Pará, por suspeita de matar Enildo Lima Alves a facadas e pauladas. De acordo com a PC, dois estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar do município, junto com Dayvit Wilhas de Souza, até que tiveram um desentendimento e começaram a brigar, por volta das 7h.

Durante a confusão, Fernando pegou uma faca e esfaqueou os outros dois homens. Dayvit conseguiu fugir, enquanto Enildo caiu no chão e o suspeito foi até ele e o atacou com um pedaço de madeira na região da cabeça.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso. No entanto, assim que a PC e a PM chegaram na cena do crime, Fernando já tinha escapado. Com isso, os agentes conversaram com testemunhas e coletaram informações sobre o perfil físico do suspeito e as roupas que ele utilizava.

Os policiais civis e militares se juntaram para localizá-lo até que o encontraram em um outro bar, com a camisa suja de sangue. Fernando recebeu voz de prisão e foi levado até a delegacia do município.

Ainda segundo a Polícia Civil, Enildo era um velho conhecido das autoridades, suspeito de vender drogas na região. Quanto a Dayvit, cujo o estado de saúde é desconhecido, ele é suspeito de integrar uma facção criminosa e já havia sido preso por roubo. Fernando permanece à disposição da Justiça. A PC investiga, ainda, que as vítimas do caso eram suspeitas por homicídios em decorrência de disputas de territórios por organizações criminosas.