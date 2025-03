Suspeito é preso após matar homem a facadas em Santarém

Fabrício dos Santos Nogueira foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (19/3), por suspeita de matar Edinaldo Cardoso dos Santos, 25 anos, a facadas em Santarém, oeste do Pará. O crime aconteceu horas antes na comunidade de Terra Preta, na região do Lago Grande.

Segundo o portal O Impacto, a polícia informou que Fernando foi detido na aldeia indígena, ‘Arimum’, na região do Arapiuns e relatou que houve um desentendimento entre ele e a vítima, além de terem uma rixa antiga.

“Ele alega legítima defesa, porém, isso será averiguado posteriormente, em inquérito. Através das fotos, foi possível observar perfurações no peito e pescoço da vítima. Imediatamente, as guarnições do PPD (Posto Policial Destacado) de Curuai e de Vila Socorro foram mobilizadas para a detenção do suspeito, sob comando do Sargento Elienay”, disse o Tenente PM Emídio, do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), ao O Impacto.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades, por pouco o suspeito não foi linchado pela população. “Mais de 60 pessoas com motos se aglomeraram, e poderia ter ocorrido uma tragédia ainda maior devido à comoção na comunidade. Conseguimos deter o autor do crime, que estava lúcido e aparentemente tranquilo, mas vamos aguardar os próximos desdobramentos do caso”, acrescentou o tenente.

Fabrício contou à polícia que a arma do crime teria sido uma faca. A PM ainda apreendeu duas armas de fogo. O suspeito permanece à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.