Família procura por entregador de aplicativo paraense que desapareceu em São Paulo

O paraense Bruno Amaral da Silva, de 23 anos, que é entregador de aplicativo, está desaparecido em São Paulo. Segundo a família, ele foi visto pela última vez em uma loja de aparelhos eletrônicos no dia 10 deste mês.

A dona de casa Edinara Rodrigues, cunhada do rapaz, conversou com a Redação Integrada de O Liberal nesta segunda-feira (21/4). Ela está acompanhada do irmão de Bruno na capital paulista na tentativa de encontrá-lo. “Somos do Acará e moramos na beira do rio. O Bruno saiu do Pará para buscar melhores condições de vida. Antes de vir para São Paulo, ele já tinha morado em Santa Catarina. Ele não tem esposa nem filhos. Veio sozinho para São Paulo”, contou.

Dois dias antes de ser visto pela última vez, a família já não conseguia entrar em contato com Bruno. “Mandávamos mensagem e ligávamos, mas ele não nos retornava. Só dava fora de área”, comentou Edinara.

Bruno mora em uma pensão localizada no bairro Casa Verde. A dona do local informou aos familiares que ele consumia entorpecentes e que, no dia 9 deste mês, teria entrado em surto.

“Ele estava alucinando, achando que as motos do bairro eram dele. Não sabíamos que ele usava entorpecentes. Ele saiu apenas com as roupas do corpo, não levou a motocicleta nem a documentação dele”, relatou Edinara.

No dia 10, última vez que foi visto, Bruno entrou em uma loja de aparelhos eletrônicos em São Paulo. O Grupo Liberal teve acesso às imagens de segurança. Na gravação, Bruno aparece usando um casaco preto e calça jeans clara. “A data da filmagem está incorreta. Um funcionário do estabelecimento me informou que essa imagem é do dia 10. Ele entrou na loja, sentou-se em uma cadeira e bebeu água. Depois disso, não foi mais visto”, afirmou Edinara.

A família registrou um boletim de ocorrência na 13ª Delegacia de Polícia de Casa Verde informando as autoridades sobre o sumiço do paraense. “Não encontramos Bruno em nenhuma prisão. Esperamos que alguma câmera de vigilância possa identificá-lo por reconhecimento facial”, declarou Edinara.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil de São Paulo sobre o caso e aguarda retorno.