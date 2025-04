Após surto psicótico, empresário mineiro desaparece em Balneário Camboriú

Um empresário mineiro, identificado como Bernardo da Silva Chagas, de 39 anos, está desaparecido há uma semana em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela irmã, Poliana Chagas, que informou que o último avistamento do irmão ocorreu na última segunda-feira (7), na região da Praia Central.



Em entrevista, Poliana Chagas detalhou que ela, Bernardo e o sobrinho estavam viajando quando ele teve um surto psicótico. Descalço e sem camisa, Bernardo correu em direção à praia. Ela confirmou que os bombeiros o socorreram após ele entrar no mar, mas o liberaram por não terem autoridade para detê-lo.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Poliana também explicou que Bernardo seguiu em direção à “Rua Torta”, onde fica a roda-gigante, e começou a andar entre os carros. Assustado com as buzinas e ameaças de acionamento da polícia, ele teria entrado em áreas de mata próximas, sendo essa a última vez que foi visto. A irmã relatou que esta foi a primeira vez que Bernardo teve uma crise como essa.Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes de segurança avistaram o empresário andando desorientado próximo à Praia Central, ponto turístico do município. Ele foi monitorado por câmeras de segurança enquanto seguia em direção ao Molhe da Barra Norte, chegando a entrar na água próximo ao Rio do Marambaia. Após sair, foi abordado por bombeiros do Grupo de Busca e Salvamento (GBS), mas continuou em surto, seguindo pela Estrada da Rainha. Relatos apontaram que ele foi visto na rua, resultando no acionamento da Guarda Municipal e da Polícia Militar.Na terça-feira (8), Poliana Chagas procurou o GBS pela manhã, informando o desaparecimento do irmão. Apesar das buscas iniciais dos bombeiros nas imediações do GBS e no Morro do Careca na mesma noite, Bernardo não foi encontrado. Na quarta-feira (9), as buscas foram ampliadas para trilhas e morros da região, incluindo pontos como a Prainha e o entorno da roda-gigante. O contato entre os bombeiros e Poliana foi mantido na tentativa de obter novas pistas.Poliana Chagas utilizou a mídia para dar visibilidade ao caso, relatando dificuldades no acesso às imagens de segurança da cidade. Com a mobilização de amigos e familiares em Belo Horizonte, a história ganhou repercussão. Após a divulgação, Poliana disse que recebeu contato do secretário de segurança de Balneário Camboriú, que informou que helicópteros, bombeiros e guardas seriam mobilizados para buscas na área de mata.Nesta segunda-feira (14), uma semana após o desaparecimento,e por se tratar de uma ocorrência em área urbana. A responsabilidade pela localização de Bernardo da Silva Chagas foi transferida para a Polícia Civil de Santa Catarina, que seguirá com as investigações.