Polícia localiza bicicleta de jornalista paraense encontrado morto em Balneário Camboriú

Foi localizada a bicicleta do jornalista paraense Mayron Anderson Gouvêa de Souza, de 45 anos, encontrado morto na manhã do dia 8 deste mês por banhistas no Pontal Norte da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. ​A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú.

Testemunhas relataram à polícia que o corpo estava preso em pedras. Havia ferimentos na testa e no nariz da vítima. De acordo com o laudo pericial da Polícia Científica de Santa Catarina, o jornalista morreu de asfixia por afogamento.

VEJA MAIS

A polícia não forneceu maiores detalhes a​​cerca da localização da bicicleta, para não comprometer o andamento das investigações, que continuam a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido. “A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, está investigando o caso e confirma que a bicicleta foi localizada. Até o momento, não temos mais informações para divulgar para preservar o bom andamento dos trabalhos”, diz o comunicado enviado à reportagem.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram o jornalista paraense caminhando ao lado da bicicleta, por volta das 1h20 daquele dia 8. No momento do registro, Mayron teria acabado de sair do trabalho. Horas depois, ele foi encontrado morto.