Corpo de jornalista paraense encontrado morto em SC será velado nesta sexta-feira (13), em Belém

O corpo do jornalista Mayron Anderson Gôuvea de Souza, de 45 anos, encontrado morto em uma praia de Balneário Camboriú (SC) no último domingo (8), vai ser velado nesta sexta-feira (13), em Belém. O velório ocorre na Sociedade Funerária União Good Pax, localizada na travessa Lomas Valentina, no bairro do Marco, das 7h às 15h, aberto a familiares e amigos. O sepultamento será às 16h30, no Cemitério Parque Memorial Metrópole, em Ananindeua.

De acordo com o laudo pericial da Polícia Científica de Santa Catarina, o jornalista morreu de asfixia por afogamento. Mayron foi encontrado na manhã de domingo (8) por banhistas no Pontal Norte da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Segundo disse o delegado Vicente Soares ao G1, o corpo estava preso em pedras. Havia ferimentos na testa e no nariz da vítima.

O corpo de Mayron deve ser transferido para Belém ainda nesta quinta-feira (12). As despesas do traslado foram custeadas por secretarias estaduais do Pará.