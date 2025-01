Namorado de jovem paraense é morto a tiros durante assalto em São Paulo

Um jovem de 23 anos morreu baleado durante um assalto na rua Joaquim Antunes, no bairro de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (23). A vítima, Vitor Rocha e Silva, morava em Uberlândia (MG) e estava na capital paulista havia apenas um dia. Ele estava acompanhado do namorado, que é paraense, quando foi assassinado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 13h, enquanto o casal, que estava de férias, caminhava em direção a um restaurante para almoçar. Antes de chegar a São Paulo, eles haviam passado alguns dias em Belém (PA), onde reside a família do companheiro de Vitor. Na capital paulista, os dois estavam hospedados na casa de uma tia de Vitor, localizada na mesma rua onde o crime ocorreu. Vitor trabalhava em uma empresa de sistemas de informação.

Os dois foram abordados por dois motociclistas armados, que exigiram os celulares e as senhas dos aparelhos. Segundo o depoimento do companheiro à polícia, o casal ficou nervoso e teve dificuldade de lembrar as senhas dos dispositivos, o que irritou os assaltantes. A tensão culminou em uma luta corporal, durante a qual um dos criminosos disparou dois tiros contra Vitor.

As câmeras de segurança da região registraram o momento da abordagem. Vitor foi atingido no tórax e no antebraço. Apesar da rápida chegada de uma Unidade de Resgate ao local, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado antes de ser levado ao Hospital das Clínicas.

A Polícia Militar encontrou o celular do namorado de Vitor caído na ciclofaixa da Marginal Pinheiros, mas, até o momento, os assaltantes não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.