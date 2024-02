Incêndio no Parc Paradiso: jovem é socorrida após passar mal ao descer escadas

Uma menina, de idade não revelada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) do incêndio que atingiu um dos quatro prédios do Condomínio Resort Parc Paradiso, no bairro da Cremação, em Belém, na tarde desta quinta-feira (1º). A moça estava descendo as escadas da Torre Gênesis, onde as chamas foram registradas, quando teria passado mal. Ela foi encontrada entre as escadarias do 15º e 14º andar.

O incidente começou na cozinha de um apartamento do 24º andar, por volta das 15h. Depois de encontrada, a jovem foi levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde dele não foi revelado.

Moradores filmaram o momento em que ela é colocada dentro de uma ambulância. “É uma mulher. Ela está usando bomba de oxigênio, por causa da fumaça. Ela pode ter desmaiado por causa da fumaça”, disse uma mulher que reside em um prédio perto.

Até o momento, as autoridades não informaram se mais alguém foi socorrido. Além disso, ainda não há suspeito do que poderia ter começado o fogo.