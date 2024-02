Incêndio no Parc Paradiso: bombeiros finalizam avaliação para apontar causas das chamas

Nesta sexta-feira (02), os peritos do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) retornaram ao prédio do Condomínio Resort Parc Paradiso, localizado na avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação, em Belém, para realizar uma avaliação final no apartamento onde iniciou o fogo, na tarde de quinta-feira (01). Segundo o major Rio Branco, do CBMPA, o procedimento mais minucioso foi realizado para dar início na elaboração do laudo que deve apontar as causas das chamas.

Após cerca de uma hora e meia de vistoria no apartamento do 24º andar de uma das quatro torres do condomínio, os agentes puderam avaliar toda a estrutura do local.

“Hoje nós retornamos para terminar o levantamento pericial, que vai nos apontar a causa do incêndio, porque ontem nós havíamos feito um levantamento preliminar. Devido a muita acumulação de fumaça, o trabalho ficou meio comprometido após o controle do incêndio. Então retornamos durante a manhã, fizemos o restante da avaliação para fazer a conclusão do nosso laudo e perícia de incêndio, e o nosso laudo deve sair em 30 dias”, explicou o major Rio Branco.

Major Rio Branco (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Com a segunda avaliação mais aprofundada, o major reafirmou acreditar que tudo teria iniciado após uma pane elétrica. “A gente tem uma linha de raciocínio de que o incêndio teria iniciado em alguns equipamentos que estavam ligados a uma tomada em aglomeração. Porém, ainda será feito um estudo melhor e só com o laudo sairá o resultado final”, comunicou Rio Branco.

Após o incêndio, os agentes constataram que dois apartamentos foram afetados: o imóvel onde o incidente começou e o que fica ao lado, porém de maneira parcial e com pouco estrago. Segundo o major Rio Branco, a proprietária do apartamento onde o fogo iniciou foi contactada e informou aos bombeiros que o local era usado para guardar objetos pessoais.

“Segundo informações que foram passadas pela proprietária do apartamento, esse imóvel era apenas de apoio para ela. Segundo o repassado, ela mora em outro local e sempre que vinha trabalhar aqui em Belém ficava nesse apartamento”, detalhou.

Ao adiantar o que constatou no local com relação à estrutura, o major declarou que não houve nenhum dano estrutural. “Fizemos uma vistoria lá e não vimos a presença de nenhum tipo de dano”, encerrou.