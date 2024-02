Air Fryer e panela de pressão: especialista orienta sobre os cuidados para evitar acidentes

Esta semana, notícias de dois acidentes envolvendo panelas chamaram atenção dos internautas. Um deles, ocorrido na última segunda-feira, 29 de janeiro, acendeu o alerta de quem usa air fryer - panela elétrica que frita alimentos sem óleo: uma air fryer foi esquecida ligada e a cozinha de uma casa pegou fogo, no Paraná. O outro caso envolveu uma panela de pressão e aconteceu na terça, 30, quando uma panela do tipo explodiu, em Minas Gerais. Os casos servem de alerta para os cuidados necessários durante o uso desses equipamentos tão comuns no dia a dia.

O primeiro caso aconteceu na cozinha de uma residência na Zona 03, em Maringá, no Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio e, ao final, os militares informaram que as chamas foram causadas pelo uso indevido da air fryer. O fogo foi controlado depois que a equipe retirou a fritadeira elétrica da casa.

O segundo caso ficou conhecido depois que o vídeo dos estragos causados pela explosão de uma panela de pressão viralizou. Ele mostra a cozinha de uma casa no município de Montes Claros, em Minas Gerais, com manchas e buracos pelas paredes e teto. Até o fogão da residência ficou retorcido depois do impacto. “Misericórdia! Afundou o fogão, arrancou o teto. As carnes foram todas parar lá em cima", comenta a moradora Suzana Barbosa no vídeo, enquanto mostra as marcas do acidente.

VEJA MAIS

Air Fryers demandam cuidado com o sistema elétrico

A air fryer chama atenção pela praticidade e vantagem de fritar alimentos sem óleo, por outro lado, por ser um eletrodoméstico, exige zelos com relação à energia elétrica. De acordo com a Bombeiro Civil (BC), Milena Assis, a fritadeira elétrica é um equipamento considerado seguro, desde que o proprietário faça o uso correto.

"A maioria dessas novas air fryers precisam de uma quantidade muito grande de energia. Geralmente elas são compatíveis com tomadas de 220 kilowatts, e a maioria das residências usa 110 kW. Elas podem causar uma queda de energia ou um curto ou a queima de outro aparelho", alerta a bombeiro.

Para evitar problemas, a BC Assis orienta que o consumidor se informe sobre a voltagem da residência e da air fryer antes de fazer uso da fritadeira. Uma dica, caso a residência tenha tomadas com os dois tipos de voltagem, é sinalizá-las para evitar engano. "De preferência, que a air fryer tenha uma tomada só para ela. E que todas as tomadas que forem 220 tenham uma cor diferente".

A rede elétrica da casa também precisa estar em dia para receber um equipamento elétrico, por isso, a BC Assis sugere que a cada cinco anos a casa receba uma vistoria completa por um profissional habilitado, no caso, um eletricista. "É preciso se certificar de que a casa não tem nenhum fio desgastado ou rompido".

O arquiteto Cauê Oliveira, 25, utiliza air fryer quase todos os dias e toma cuidado para aparelho não superaquecer. (Igor Mota / O Liberal)

Usuário de air fryer se preocupa com o superaquecimento

O arquiteto Cauê Oliveira utiliza a fritadeira elétrica praticamente todos os dias há mais de um ano. Ele conta que nunca pensou muito nos cuidados para evitar acidentes com a air fryer, mas que sempre se preocupa em utilizá-la conforme as instruções do fabricante. Uma coisa para a qual Cauê sempre dá atenção é à temperatura:

"No geral eu fico atento ao superaquecimento, porque é como um forno, que chega a altas temperaturas, então às vezes fica muito quente o ambiente, por isso, eu evito deixar que qualquer coisa inflamável fique próxima à air fryer. Quanto ao sistema elétrico, eu me atento a usar uma tomada que tenha uma voltagem adequada. Também não fico usando benjamin nem extensões", comenta.



Panelas de pressão precisam ser trocadas

No caso das panelas de pressão, os cuidados são outros, mas precisam ser tão bem observados quanto com relação às air fryers. A bombeiro civil explica que as causas de explosões envolvendo panelas de pressão são inúmeras, mas as mais comuns são a obstrução da válvula por onde sai o vapor, o modo incorreto de abrir a tampa e o enchimento da panela acima da sua capacidade.

"A válvula da panela precisa estar sempre bem limpa e totalmente desobstruída. Tem gente que coloca prato, colheres, alguma coisa em cima, e isso é um risco muito grande. Também, toda panela de pressão vem com um nome dentro dela informando a capacidade máxima líquido suportada, se passar dessa quantidade, pode acontecer de ela explodir. Além disso, é errado tentar acelerar o resfriamento da panela colocando ela debaixo d'água para tentar abrir. Ou você levanta a válvula, e espera a pressão sair, ou aguarda ela esfriar totalmente sozinha", adverte.

Além dos cuidados de manuseio, CB Assis chama atenção para uma prática pouco comum que é a troca da panela de pressão no tempo correto. Ela conta que, antigamente, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) indicava que a panela deveria ser trocada a cada cinco anos, porém, este prazo foi reduzido para a cada dois anos, devido a quantidade de acidentes. "Tem gente que acha que é só trocar a borracha, mas não é. É preciso trocar toda a panela".

Cuidados com panela de pressão

Trocar a cada dois anos

Manter a válvula limpa e desobstruída

Não encher acima da capacidade máxima marcada dentro da panela

Não forçar o esfriamento com água



Cuidados com a air fryer

Checar a voltagem da fritadeira e a compatibilidade com a tomada

Levar para uma vistoria técnica a cada dois anos

Evitar utilizar a panela sobre superfícies plásticas ou próximas a objetos de de fácil derretimento

Evitar uso de extensões e vários equipamentos ligados no mesmo ponto de tomada

Sinais de alerta da panela de pressão

Vazamento de líquido pela borda

Vazamento de líquido pela válvula

Deformação na válvula



Sinais de alerta da air fryer

Picos de luz na casa quando a panela é ligada

Panela liga e desliga sozinha

Cheiro de queimado