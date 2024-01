'Timer' errado em Air Fryer causa incêndio em casa do PR; saiba como evitar acidentes com o aparelho

O uso indevido de uma Air Fryer causou um pequeno incêncio em uma residência localizada em Maringá, no Paraná, na tarde da última terça-feira (29). Segundo a apuração inicial feita pelos Bombeiros que atenderam a ocorrência, a moradora colocou uma carne no aparelho com um tempo acima do recomendado e saiu. Ao retornar, encontrou a cozinha em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o nível elevado de fumaça que se encontrava no local. Não houve feridos e o material foi retirado do cômodo de imediato.

As causas reais do acidente ainda estão sendo analisadas pelas autoridades, no entanto, algumas recomendações são indicadas para evitar acidentes desse tipo. Confira dicas para evitar o uso indevido de uma Air Fryer:

Dicas para manusear uma Air Fryer e evitar acidentes domésticos

Atenção ao "Timer"

O sistema de aquecimento da Air Fryer só deve ser acionado pelo "timer", portanto, é essencial atentar-se a qualquer sinal de mau funcionamento do equipamento, pois isso pode causar graes acidentes, como o incêndio de Maringá.

Não utilize papel toalha

Não use papel toalha dentro da fritadeira elétrica, pois ele pode queimar e desencadear um incêndio, assim como qualquer outro tipo de material que possa "pegar fogo" durante o uso do aparelho.

Nunca deixe a Air Fryer desacompanhada

Mesmo que o equipamento tenha uma ótima função de "timer", é importante que o proprietário não saia de casa enquanto aparelho estiver em uso, uma vez que isso pode ajudar a evitar situações de risco.

Desligue da tomada

Sempre que terminar de usar a fritadeira elétrica, desconecte-a da tomada. Isso garante a segurança e evita o consumo de energia desnecessário.

Escolha um modelo adequado

Uma das principais dicas é optar por um modelo com desligamento automático depois do preparo, luz indicando o funcionamento e trava de segurança que mantém o cesto na cuba. Existem ainda exemplares com proteção contra o superaquecimento, impedindo que o aparelho pegue fogo ou sofra algum tipo de curto-circuito.

Atenção à voltagem das tomadas

Além disso, as fritadeiras elétricas exigem muita potência e nem toda tomada está pronta para isso. No manual dos aparelhos, sempre há a indicação da voltagem (127 V ou 220 V) e a potência (em watts). A maioria dos modelos precisa de tomadas de 20 amperes (20 A), já que seus pinos são mais grossos devido à alta potência. Se a tomada não aceitar essa corrente, é necessário usar um adaptador. Caso contrário, há risco de derretimento, superaquecimento e curto-circuito, podendo gerar desde pequenos acidentes e até incêndios.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com