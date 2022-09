Nem tudo pode: confira quais alimentos não devem ser feitos na air fryer

Não é novidade que a air fryer se tornou um dos equipamentos queridinhos e até mesmo um item indispensável na cozinha por ter uma funcionalidade essencial: a facilidade em preparar os alimentos. Apesar disso, para a tristeza dos amantes, nem tudo pode ser colocado no equipamento. Confira uma lista de coisas que devem ser evitadas.

Confira nossa seleção especial de receitas!

VEJA MAIS

Torrada

Preparar torrada na air fryer pode sujar o suporte. (Foto Freepik)

Conforme os testes, fazer torrada na air fryer deve ser evitado. Isso porque, o pão fica extremamente seco, e como resultado final, muitas migalhas caem dentro do suporte do aparelho.

Brócolis

O brócolis fica seco na air fryer. (Foto Freepik)

Apesar de ser uma ótima opção para cozinhar vários vegetais, o brócolis não é um deles. Assim como o pão, o brócolis fica seco e suas "florzinhas" acabam virando pó.

Arroz e macarrão

O equipamento não consegue aquecer a água para cozinhar o grão. (Foto Freepik)

Já pensou ter a praticidade de colocar arroz ou macarrão na air fryer e apenas esperar ele ficar pronto? Infelizmente, esse processo de cozimento não é permitido pois o equipamento não consegue aquecer a água o suficiente para ferver o grão.

Peixe empanado

O empanado do peixe desliza na air fryer. (Foto Freepik)

Os peixes empanados congelados são perfeitos para serem fritos na air fryer, diferente dos feitos em casa. Isso acontece porque, durante o processo, a massa para empanar feita em casa acaba deslizando do peixe, o que deixa o alimento sem crocância.

Pipoca

A pipoca pode até causar incêndio se for feita no aparelho. (Foto Freepik)

Mesmo que vários tik tokers viralizem fazendo pipoca na air fryer, a prática pode virar um completo desastre e até mesmo ocasionar um incêndio em casa. O motivo é simples: como o grão do milho é muito pequeno, ele pode ficar preso no sistema de aquecimento do aparelho quando começar a estourar.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)