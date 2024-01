Panela de pressão explode, destrói fogão e carne para no teto de cozinha, em Minas Gerais

Imagens de danos em uma cozinha após a explosão de uma panela de pressão viralizaram e deixaram internautas surpreendidos nesta semana. O caso ocorreu na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e foi relatado por uma jovem que detalhou como tudo ocorreu. Além da sujeira, o fogão ficou amassado e a carne foi parar no teto, quebrando o forro da residência.

Apesar do grande susto, não havia ninguém na cozinha no momento em que a panela explodiu. A jovem Suzana Barbosa gravou o estado que o local ficou momentos após o episódio. Pelas imagens é possível ver a mãe de Suzana conferindo os prejuízos na cozinha. Ela mostra a panela aberta e o fogão amassado. Além disso, há um buraco no teto e pedaços de carnes grudadas no forro e também uma grande quantidade de comida espalhada pelas paredes e eletrodomésticos da cozinha.

“Misericórdia! Afundou o fogão, arrancou o teto. As carnes foram todas parar lá em cima”, disse ela. Ela ainda mostra a borracha da panela entre o forro. “A panela inchou, olha isso. As carnes furaram o forro”, comenta. Após a jovem compartilhar a situação na web, muitos internautas comentaram sobre o medo que possuem ao ter que utilizar uma panela de pressão para cozinhar.