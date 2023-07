'Super segura': Panela de pressão explode ao vivo durante venda em programa de TV; vídeo

Um incidente chamou atenção durante o programa 'Santa Receita', da TV Aparecida, onde apresentador e chef Leonardo Roncon protagonizou um momento inesperado, divertido e assustador durante uma ação de merchandising para a venda de uma panela de pressão. Isso porque enquanto ele anunciava as características e a segurança do produto, a panela "explodiu".

"Com certeza, você já ouviu falar de panela de pressão que estoura durante o cozimento ou gente que morre de medo de panela de pressão. Esse problema acabou", diz o apresentador antes do inusitado acontecer.

Com a intenção de demonstrar a eficiência e a segurança da panela, o chef abriu a tampa, revelando um feijão ainda fervendo. No entanto, o caldo quente e borbulhante transbordou, inundando o fogão e queimando o homem. Apesar do acidente, o apresentador manteve o bom humor e continuou a afirmar a segurança da panela. "Super segura. Show de bola", disse o apresentador enquanto tentava fechar a panela.

VEJA MAIS

Com o fogão e a cozinha em desordem, Leonardo não perdeu a postura e chamou a colega de programa, Abiane Souza, para seguir com uma promoção do produto para os espectadores comprarem.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo a opinião do público. Enquanto alguns se divertiam com a situação contraditória, outros se sensibilizaram com a saia justa enfrentada pelo apresentador. O internauta responsável por publicar o vídeo disse que apesar de cômica, a situação foi delicada e Leonardo sofreu queimaduras leves e já está se recuperando.

Assista o momento que a panela explode:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)