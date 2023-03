Panela de pressão explode e mata cozinheira em seu primeiro dia de trabalho; vídeo

Na noite da última quinta-feira (9), uma cozinheira morreu após uma panela de pressão explodir do seu lado. O caso ocorreu em um churrascaria no bairro Distrito Industrial I, em Mogi Guaçu, São Paulo. Segundo a Guarda Municipal, a mulher, de 36 anos, estava em seu primeiro dia de trabalho no restaurante. Imagens da câmera de segurança registraram o momento do acidente.

Nas gravações, a vítima está em uma cozinha com outras duas mulheres, que em alguns momentos passam ao lado da panela de pressão. Com a explosão, a mulher é arremessada com força para a pia, bate a cabeça, cai no chão e fica desacordada. Veja o vídeo:

Por ser seu primeiro dia no trabalho, os outros funcionários não a conheciam o bastante para avisar os familiares sobre o ocorrido. A vítima é de Manaus.

A Guarda foi acionada para ajudar a vítima mas, ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia constatado a morte da mulher, que não resistiu ao impacto da explosão. A perícia foi ao local para analisar as causas do acidente e o caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O estabelecimento continua funcionando normalmente. As informações são do G1.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)