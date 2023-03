Panela de pressão explode em creche e deixa duas cozinheiras feridas

Duas cozinheiras sofreram queimaduras de segundo grau na manhã desta sexta-feira (3), após uma panela de pressão explodir em uma creche no bairro Mimoso I, em Luís Eduardo Magalhães, cidade localizada no oeste da Bahia. Nenhuma criança ficou ferida no acidente.

VEJA MAIS

Devido à explosão, as aulas foram suspensas e só serão retomadas na segunda-feira (6). As cozinheiras foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam tratamento médico e foram liberadas.

A alimentação do Centro Municipal de Educação Infantil Patrícia Oshiro Brentan, onde ocorreu a explosão, é terceirizada por uma empresa, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação obtidas pela TV Oeste. A panela que explodiu era nova e a causa do acidente ainda não foi identificada.

A Secretaria Municipal de Educação informou que contratou uma empresa para realizar uma perícia e investigar as causas da explosão. Enquanto isso, a creche permanecerá fechada para a realização de reparos e avaliação de possíveis riscos.