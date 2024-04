Coca-Cola lança programa de estágio com vagas em Belém; veja como participar

Belém e outras nove cidades brasileiras terão vagas em programa de estágio da Coca-Cola, o Decola. Serão ofertadas 50 vagas, para diversas áreas, como marketing, finanças, recursos humanos, engenharia, produção, manutenção, controle de qualidade, logística, entre outras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 24 de maio, pela plataforma Gupy, clicando em “Programa de Estágio Decola 2024”. É importante identificar o link que representa a localidade/cidade de atuação dos candidatos.

As vagas serão distribuídas em Manaus (AM), Belém (PA), Várzea Grande (MT), Natal (RN), Suape (PE), Salvador (BA), Maceió (AL), Maracanaú (CE) e São Luís (MA). O programa também tem um frente voltada para Tecnologia, com vagas prioritárias para mulheres e direcionadas para a sede corporativa da fabricante, em Fortaleza (CE).

Pré-requisitos

O programa exige que os candidatos tenham matrícula ativa em uma instituição de ensino superior, além de ter concluído 50% do período integral do curso. Todos os cursos superiores, incluindo tecnólogo, estão qualificados para participarem do programa. Contudo, algumas áreas exigem qualificações específicas.

Em caso de dúvida se o curso é correlacionado ou não com as áreas do Decola, é necessário entrar em contato com a instituição de ensino e se informar sobre a elegibilidade do segmento nos critérios de estágio.

A idade mínima para participar do programa é de 18 anos, não havendo idade máxima de candidatos, desde que cumpram os demais requisitos do programa. Não é necessário experiência prévia para se inscrever no Decola.

É importante que o estagiário tenha disponibilidade para cumprir seis horas diárias. Os contratos possuem um ano de duração, podendo ser renovados por mais três meses, desde que o estagiário mantenha-se vinculado a uma instituição de ensino superior e tenha um bom desempenho na companhia.

Além da bolsa estágio, os selecionados têm benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, gympass, vale-refeição, alimentação e transporte.