Quais as profissões que estão em alta? Veja lista com as ocupações do futuro

O mercado de trabalho mundial está passando por uma transformação significativa. Prevê-se que até um quarto dos empregos mude nos próximos cinco anos, com tecnologias emergentes e a crescente demanda por sustentabilidade desempenhando papéis fundamentais nessa mudança e encabeçando as profissões do futuro. É o que aponta o Relatório sobre o Futuro dos Empregos, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Veja quais profissões são mais promissoras:



Especialistas em IA e aprendizagem de máquina;

Especialista em sustentabilidade;

Analista em inteligência de negócios;

Analista de Segurança da Informação;

Engenharia de Fintechs;

Cientistas e analistas de dados;

Engenharia de robótica;

Especialista em Big Data;

Operadores de equipamentos agrícolas; e

Especialistas em transformação digital.

O “Futuro dos Empregos” considerou os avanços tecnológicos, as mudanças nos padrões de consumo e a crescente transição para práticas sustentáveis. A pesquisa abarcou 45 economias, amalgamando dados estatísticos de fontes diversas, incluindo o LinkedIn e o Coursera, plataformas focadas em negócios e empregos e tecnologia educacional, respectivamente, além de incorporar a perspectiva de 803 empresas distribuídas em 27 setores distintos. Juntas, essas organizações são responsáveis por cerca de 11 milhões de empregos no mundo.

VEJA MAIS

O relatório projeta, entre outras coisas, as principais tendências de empregos entre 2024 e 2027. A estimativa é de que 23% das ocupações devam sofrer mudanças neste período, com a criação de 69 milhões de novos empregos e a eliminação de 83 milhões. Isso resultaria em uma redução líquida de 14 milhões de empregos, ou 2% do emprego atual. No entanto, macrotendências como a transição para a energia verde, padrões ESG (ambientais, sociais e de governança) e a localização das cadeias de suprimentos têm o potencial de conduzir o crescimento do emprego.

Veja quais profissões devem desaparecer:



Caixas de banco e funcionários relacionados;

Funcionários dos Correios;

Caixas e cobradores;

Escriturários de entrada de dados;

Secretários administrativos e executivos;

Assistentes de registro de produtos e estoque;

Escriturários de contabilidade;

Legisladores e oficiais judiciários;

Atendentes estatísticos, financeiros e de seguros; e

Vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados.

A adoção de tecnologia e o aumento do acesso digital também estão previstos para impulsionar o crescimento líquido de empregos, apesar das compensações de perdas. Os setores que devem ter o maior crescimento absoluto são a educação, a agricultura e o comércio digital.

As funções de crescimento mais rápido são especialistas em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, especialistas em sustentabilidade, analistas de inteligência de negócios e especialistas em segurança da informação. Espera-se que o emprego nessas áreas cresça, em média, 30% até 2027. Ao mesmo tempo, as funções em declínio mais rápido, como cargos administrativos ou de secretariado, são impulsionadas pela tecnologia e pela digitalização.

Aumento dos empregos verdes

O investimento na transição verde e na mitigação das mudanças climáticas, bem como a crescente conscientização dos consumidores sobre as questões de sustentabilidade, estão impulsionando a transformação do setor e abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho. As funções mais demandadas incluem engenheiros de energia renovável, engenheiros de sistemas e instalação de energia solar, especialistas em sustentabilidade e profissionais de proteção ambiental.

Os maiores ganhos absolutos em empregos virão da educação e da agricultura, com a expectativa de que os empregos no setor de educação cresçam cerca de 10%, resultando em 3 milhões de empregos adicionais. Espera-se que os empregos para profissionais agrícolas, especialmente operadores de equipamentos agrícolas, niveladores e separadores, tenham um aumento de 15% a 30%, resultando em mais 4 milhões de empregos

Big data, computação em nuvem e IA são destaques

Big data, computação em nuvem e IA são as tecnologias que mais estão sendo introduzidas nas empresas, de acordo com levantamento. Mais de 75% das empresas planejam incorporar Big Data, IA e Computação em Nuvem em suas operações nos próximos cinco anos. A popularidade dessas tecnologias indica a importância crescente dos dados, da automação e da digitalização no ambiente de negócios moderno.

A Big Data lidera o ranking de tecnologias vistas como criadoras de empregos tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, 51% dos entrevistados esperam que os empregos relacionados à Big Data cresçam. Globalmente, espera-se que os empregos para analistas e cientistas de dados, especialistas em Big Data, especialistas em IA e aprendizado de máquina e profissionais de segurança cibernética cresçam em média 30% até 2027.

Os resultados da pesquisa qualitativa aplicada no Brasil destacaram as tecnologias com maior potencial para gerar novos empregos: Big Data, plataformas e aplicativos digitais, tecnologias de educação (como Learning Management Systems - LMS), criptografia e segurança cibernética, e tecnologias de suporte e facilitação do comércio digital.

Embora esses resultados sejam semelhantes à média global, os executivos brasileiros identificaram tendências adicionais com potencial para gerar empregos no Brasil. Entre elas, a aplicação mais ampla dos padrões ambientais, sociais e de governança (ESG) (+70%); investimentos induzidos pelas mudanças climáticas na adaptação de operações (+62%); e investimentos para facilitar a transição ecológica dos negócios (+62%).

Potencial de crescimento

A Fundação Dom Cabral destaca que, além destas, outras profissões como arquitetos e agrimensores, engenheiros de energia renovável e engenheiros de instalação e sistema de energia solar também devem apresentar um crescimento relativamente alto, à medida que as economias mudam para energia renovável.

Segundo a instituição, espera-se ainda que os empregos na educação cresçam cerca de 10%, levando a 3 milhões de empregos adicionais para professores de educação profissional e professores universitários.

Outro potencial são empregos para profissionais do setor agrícola, especialmente operadores de equipamentos agrícolas, niveladoras e classificadoras. A projeção é um aumento de 15% a 30%, levando a mais 4 milhões de empregos.

“É estimado também um crescimento de 2 milhões de postos de trabalho nas atividades habilitadas digitalmente, como especialistas em comércio eletrônico, especialistas em transformação digital e especialistas em estratégia e marketing digital”, aponta a instituição.

Outras profissões com potencial de crescimento:

Mecânicos e reparadores de máquinas;

Profissionais de desenvolvimento de negócios;

Operários de construção em estrutura metálica;

Professores universitários e do ensino superior;

Engenheiros eletrotécnicos;

Trabalhadores de chapas e estruturas metálicas, moldadores e soldadores; e

Professores de educação especial.

Confira as principais oportunidade de estágio:

Administração - Belém - (estágio)

Bolsa Auxílio: R$ 660,00 + auxílio transporte

Carga horária: 12:00 - 18:00

Requisitos: 2° ao 8° semestre

Código da OE: 5076825

Design - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 590,16 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: 3° ao 7° semestre

Código da OE: 5073148

Ciências contábeis - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: r$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: 2° ao 8° semestre

Código da OE: 5076207

Administração - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: 1° ao 6°semestre

Código da OE: 5081419

Ensino médio - Belém - (aprendiz)

Salário aprendiz: r$ 663,39 + vale transporte

Carga horária: 09:00 - 13:00

Requisitos: 1 ° ao 3°ano

Código da OE: 5010401

Os interessados nas vagas devem entrar em contato pelo portal CIEE ou pela central de atendimento:3003-2433