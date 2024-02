Mercado: saiba como se tornar entregador de produtos on-line

As compras on-line ganham cada vez mais espaço entre os consumidores devido a facilidade de adquirir um produto sem sair do conforto de casa, o que favorece o crescimento de oportunidades para profissionais que trabalham de forma direta e indireta com o ramo do comércio eletrônico, como os entregadores, por exemplo, que estão entre as principais tendências logísticas da atualidade, seja pela redução de custos nas empresas ou por ser uma alternativa mais flexível de trabalho. O entregador paraense Douglas Pacheco, 19, destaca que, entre as experiências de emprego que já teve, o serviço de entregas é o que apresenta maiores possibilidades de gestão de tempo.

Com a bagagem anterior de ajudante de pedreiro e vendedor de lanches, Douglas conta que já trabalha no segmento de entregas há cerca de um ano. Ele afirma que, atualmente, consegue pagar as suas dívidas apenas com o salário de entregador autônomo, ou seja, sem vínculos empregatícios com nenhuma empresa. “Sustento o meu filho, pago aluguel, energia. Consigo pagar todas as minhas despesas e fazer o meu horário, ganhando bem mais que um salário mínimo. Então, acho vantagem para mim”, relata o jovem.

Atividades

Para trabalhar com entregas de forma autônoma, é indicado que o trabalhador se torne um microempreendedor individual (MEI), por ser exigido em algumas plataformas no Brasil. A entrega de produtos da internet pode ser associada a duas atividades da categoria, como a de entregador de malotes independente ou motoboy independente.

Apesar de parecidas, a diferença entre as duas categorias está no tipo de objeto transportado. Enquanto o entregador de malotes pode fazer a coleta de documentos, cartas ou quaisquer produtos de tamanhos variados, o motoboy se concentra em entregas menores e utiliza principalmente motocicletas ou bicicletas.

Uma alternativa para quem deseja trabalhar com entrega de produtos da internet, mas não quer abrir uma empresa é prestar serviços para as plataformas de compras on-line. Para isso, é necessário apenas fazer o cadastro na plataforma de interesse e seguir as orientações da empresa. Apesar do ramo da alimentação ser o mais famoso, existem outros segmentos que também oferecem oportunidade, como as empresas de comércio eletrônico, como Mercado Livre, Shopee e Amazon.

iFood

Baixe o aplicativo iFood Entregador na loja de aplicativos do seu smartphone. Preencha o cadastro com seus dados pessoais e informações do seu veículo, caso vá usar um para fazer as entregas. Aguarde a validação das informações e a aprovação do seu cadastro. Assista ao treinamento obrigatório e realize o teste de conhecimentos. Comece a receber pedidos e fazer entregas.



Mercado Livre

Acesse a página de cadastramento de entregadores do Mercado Envios. Preencha o formulário com seus dados pessoais e informações do seu veículo. Aguarde a validação das informações e a aprovação do seu cadastro. Comece a receber pedidos de entrega de produtos vendidos na plataforma do Mercado Livre.



Shopee

Baixe o aplicativo Shopee Entregador na loja de aplicativos do seu smartphone. Preencha o cadastro com seus dados pessoais e informações do seu veículo, caso vá usar um para fazer as entregas. Aguarde a validação das informações e a aprovação do seu cadastro. Comece a receber pedidos e fazer entregas.



Amazon

Acesse a página de cadastramento do Amazon Flex no site da empresa. Preencha o formulário com seus dados pessoais e informações do seu veículo. Aguarde a validação das informações e a aprovação do seu cadastro. Baixe o aplicativo Amazon Flex na loja de aplicativos do seu smartphone. Faça login no aplicativo e comece a receber pedidos de entregas de pacotes da Amazon.