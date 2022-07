Panela de pressão explode deixando fogão destruído e tampa presa ao teto

A família de Natálie Cristine Dutra Silva (22) teve um grande susto, no último domingo (3), após uma panela de pressão explodir durante o preparo do almoço. O estouro foi tão forte que o fogão ficou completamente destruído e a tampa ficou presa ao teto. A mãe da jovem alerta para os perigos da panela de pressão. As informações são do G1.

O caso aconteceu no município de Anápolis, em Goiás. O fogão ficou em pedaços e a tampa da panela presa no forro da residência. Segundo informações, a avó de Natálie estava cozinhando um feijão para a família. A idosa, que estava de costas para a panela, não se feriu.

A mãe de Natálie alerta: “O perigo da panela de pressão. Só quem presenciou que viu o tanto que foi feio. Eu mesma fiquei ruim aqui”. Ninguém ficou ferido e os prejuízos foram apenas materiais.

“Graças a Deus foi só o prejuízo material, mas o susto foi muito grande, minha avó ficou desesperada. Agora vamos comprar outro fogão, trocar o forro todo e fazer os reparos na cozinha”, explica.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)