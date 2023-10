Panela de pressão explode e deixa jovem com queimaduras graves

Uma jovem de 26 anos precisou ser socorrida após a panela de pressão que ela usava para fazer feijão ter explodido e causdo queimaduras graves nas regiões do pescoço e da barriga. O caso ocorreu no último domingo (01) e ela segue internada.

As circunstâncias da explosão ainda estão sendo investigadas para que seja apurado se houve problemas com relação ao mau uso ou se tem relação com alguma avaria na panela. A jovem segue internada.

O fogão chegou a ficar amassado com a explosão

Em entrevista cedida ao portal GMC Online, Ronaldo Ribeiro, que trabalha com manutenção de panelas de pressão, disse que a causa mais comum desse tipo de acidente é a falta de limpeza da válvula de escape do utensílio.

Outro fator que contribui para a causa é o nível de água, que não deve ultrapassar dois terços da panela.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com