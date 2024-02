Incêndio no Parc Paradiso: edifício vizinho registrou incêndio há cerca de 8 meses; relembre

Há pouco mais de 8 meses, outro incêndio assustou os moradores da mesma área onde fica localizado o condomínio Parc Paradiso, que registrou incêndio na tarde desta quinta-feira, 01. O caso aconteceu no Edifício Ernesto Nazareth, localizado na avenida Alcindo Cacela, entre Conselheiro Furtado e rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação. O caso aconteceu no dia 14 de maio de 2023.

À época, as chamas começaram em um apartamento, no sétimo andar do Ernesto Nazareth, no início da tarde de um domingo. As chamas puderam ser vistas da rua e chamaram atenção de quem passava pelo local. O incêndio atraiu atenção de muitos curiosos que passavam em frente ao edifício. A calçada em frente ao prédio chegou a ficar tomada pelos moradores que saíram assustados da construção, ou os que não estavam em casa e chegaram angustiados com receio que o fogo se espalhasse.

Havia uma pessoa no apartamento na hora que o fogo tomou conta do local. O dono do apartamento que pegou fogo, identificado como Ricardo, contou que seu filho, cujo nome e idade não foram mencionados, estava dormindo e acordou com o barulho e a fumaça provocados pelo incêndio. Já o homem estava no andar de baixo, onde mora sua mãe.

Um morador que vive no apartamento em frente ao que foi incendiado, que não quis se identificar, disse que tudo começou com um "cheiro de queimado", que depois foi aumentando, até que começou a sair fumaça do apartamento. Nesse momento, um rapaz teria subido ao local com um extintor, mas, devido à proporção do incêndio, desistiu e correu.

Às 16h40 do domingo, o incêndio estava controlado e não havia sinal de fumaça no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou,à época, que a perícia foi solicitada pelo proprietário do imóvel. O caso aconteceu a cerca de 800 metros do prédio Cristo Rei, onde 13 sacadas haviam caído um dia antes, em 13 de maio.