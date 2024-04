Policial penal é morto a tiros na noite desta sexta-feira no bairro do Coqueiro

Um policial penal identificado como João Pedro Ribeiro da Silva foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (12), na rua Santa Terezinha com a avenida Mario Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Até o momento, não se sabe as causas e nem a dinâmica do crime. A Polícia Militar já está no local do crime aguardando a chegada da Polícia Científica.

Segundo as informações iniciais, o agente penal estava dentro de um veículo branco, no bairro do Coqueiro, quando foi surpreendido por ocupantes de um carro preto que dispararam diversas vezes contra ele. Ainda não há informações se a vítima estava sendo ameaçada.

A reportagem de O Liberal está no local e apura mais informações.