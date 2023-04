Homem é morto a tiros na própria festa de aniversário em Oriximiná

​Um homem, identificado apenas pelo prenome Robson, foi morto a tiros enquanto comemorava o seu aniversário, na madrugada deste domingo (16), na travessa Antônio Bentes, bairro Santa Luzia, na cidade de Oriximiná, região oeste do Pará. Outras pessoas foram atingidas e ficaram feridas. O estado de saúde delas é desconhecido.

Os suspeitos, dois homens que estariam em uma motocicleta, conseguiram fugir sem deixar pistas. Convidados que estavam na festa de aniversário informaram à polícia que a vítima chegou a ser socorrida para um hospital municipal, mas já estava sem vida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.​​ Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Testemunhas deverão ser ouvidas, para que as autoridades policiais possam esclarecer a dinâmica do ocorrido e identificar os autores do ataque.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.