'Neném' é encontrado morto enrolado em rede no banheiro de casa em Alenquer

Árlito Ferreira da Silva, de 30 anos, conhecido pelo apelido de “Neném”, foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (24), enrolado em uma rede dentro do banheiro da casa que morava, que fica na rua Raimundo Colares, bairro da Independência, município de Alenquer, oeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o último sábado (22). Ninguém foi preso pelo caso.

O 2º sargento Mota, da PM, disse ao repórter Marcelo Leitão que testemunhas viram pessoas cavando um buraco no fundo do imóvel onde a vítima foi achada morta, o que dá a entender que a cova seria destinada ao cadáver de Neném. Os suspeitos ainda não foram identificados. “As informações que nós temos é que algumas pessoas foram vistas fazendo uma cova dias atrás. Esse rapaz (Árlito) está sumido desde sábado", contou o militar.

Por volta das 22h21, a Polícia Militar foi comunicada de que o corpo de Árlito tinha sido localizado. A Polícia Civil foi acionada e se dirigiu até a cena do crime. A vítima estava em estado avançado de decomposição e com os punhos amarrados. Além da rede, Neném também tinha sido envolto em uma lona azul.

De acordo com a PC, o homem apresentava lesões na cabeça causadas, possivelmente, por um objeto contuso, o qual não foi revelado. A residência onde Árlito foi localizado, segundo consta no relato policial, era frequentada por usuários de drogas. Porém, o caso ainda segue em investigações para localizar os autores do homicídio.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.