Confusão em bar de Portel termina com mulher morta com tiro no rosto; dois suspeitos foram presos

Rosenilda Cardoso de Souza, 30 anos, foi morta com um tiro no rosto, na madrugada desta sexta-feira (28), após confusão em um bar da rua Presidente Vargas, bairro da Portelinha, município de Portel, Região de Integração do Marajó. Dois homens foram presos pelo crime. Um terceiro suspeito está foragido.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 2h, durante o fechamento do estabelecimento chamado de “Bar Castanheira”, houve uma briga entre os seguranças do local e Igor Freitas Lopes, 25 anos, Ronaldi Pantoja do Rosário, 20, e Adriano do Vale Marinho, que não teve a idade revelada.

Conforme consta no relato policial, Igor Freitas Lopes teria atirado contra um segurança do bar, mas acabou errando o disparo e acertou Rosenilda. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram buscas pelos suspeitos e conseguiram localizar Adriano e Ronaldi. Com eles, os agentes encontraram a arma utilizada no crime. Os dois foram apresentados na Delegacia de Portel e reconhecidos pelas testemunhas.

Igor conseguiu fugir e ainda não foi localizado pelas autoridades. Ele tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.