Foragido do Amapá tenta subornar PM com R$ 10 mil e vai preso em Portel, no Marajó

Aminadabe Videira foi capturado, nesta quarta-feira (26), pela Polícia Militar em Portel, no Marajó. Ele tinha em aberto um mandado de prisão em aberto no Amapá e tentou subornar os militares para não ser devolvido ao Sistema Penitenciário. Com informações do Notícia Marajó.

A detenção foi realizada por militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM), no bairro da Portelinha, onde Aminadabe apresentou comportamento suspeito com a presença da guarnição policial.

Segundo o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, ele se apresentou como Jesse, um nome falso logo foi descoberto pelos agentes de segurança, que já o conheciam.

Assim que recebeu voz de prisão, Aminadabe teria tentado subornar os militares oferecendo R$ 10 mil, por meio de Pix, o que foi recusado e informado na ocorrência. O suspeito responde por diversos crimes no Amapá, que não foram listados pela polícia. Ele estava com o mandado de prisão em aberto desde agosto de 2021, o qual também não foi informado pela PM.