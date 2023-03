Homem é preso ao tentar subornar policial em Anajás, na ilha do Marajó

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso no último sábado (4) por tentativa de suborno a policiais civis que atuam na delegacia de Anajás, na ilha do Marajó.

O suspeito foi capturado no momento em que se deslocava para um trapiche de Anajás, com objetivo de sair do município. A tentativa de suborno foi feita por mensagem de áudio enviada para um servidor administrativo, com a intenção de oferecer uma quantia em dinheiro para que a equipe de Polícia Civil de Anajás liberasse uma moto apreendida por receptação culposa.

Assim que o servidor repassou a informação sobre o crime, a equipe policial saiu em diligências para prender o criminoso. Ele foi localizado e conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça.

O homem deverá responder pelo crime de corrupção ativa, que, conforme a legislação brasileira, acontece quando alguém oferece vantagem indevida a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou benefício. A pena pode chegar a 12 anos de prisão.