Jovem de 22 anos é assassinado a facadas depois de confusão em bar de Santarém

Josué da Silva Moraes, de 22 anos, foi morto com quatro facadas na madrugada de sábado (1º) na comunidade de São Francisco da Água Azul, que fica aproximadamente a 80 quilômetros da área urbana de Santarém, região oeste do Pará. A vítima supostamente teria jogado a lata de uma cerveja na cara de um homem, identificado como Daniel, que teria atacado Josué com golpes de arma branca depois do desentendimento. Até 8h30 de domingo (2), Daniel ainda não tinha sido capturado. Com informações do Blog do Pião.

Manoel, é dono de um bar, onde Josué e Daniel estavam e disse que presenciou toda confusão entre os dois homens. Segundo o proprietário do estabelecimento, jovem que morreu esfaqueado teria começado toda confusão.

“Esse que morreu (Josué), pegou a lata de cerveja cheinha e bateu na cara do rapaz (Daniel), que caiu no chão. Aí ele foi (Josué) para engasgar o Daniel. Fui apartar a briga e ele (Josué) ainda pegou um pedaço de madeira para me bater. Pedi que para ele se retirar. Os dois brigaram. Josué fugiu e Daniel saiu atrás dele. Depois não sei mais o que aconteceu. Quem iniciou tudo foi o que o morreu (Josué)”, disse Manoel ao Blog do Pião.

A Polícia Militar (PM) foi até o local para resguardar a cena do crime e tentar localizar Daniel, que teria fugido numa moto com direção zona urbana da cidade.

A Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo do local e constatou que a vítima também apresentava ferimentos no rosto. Os peritos criminais suspeitaram que Josué também tenha sido agredido a pauladas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil (PC) e aguarda retorno.