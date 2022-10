Carro que havia sido roubado em Manaus (AM) é apreendido pela PRF em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última sexta-feira (30), um carro que havia sido roubado. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia BR-163, em Mojuí dos Campos, na Região Metropolitana de Santarém. O condutor foi detido e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com informações da PRF, uma equipe estava realizando as fiscalizações na rodovia federal, quando constatou que o automóvel trafegava com adulteração de sinais identificadores, que consiste na vontade livre e consciente de trocar a placa do automóvel sem autorização legal, de acordo com o artigo 311 do Código Penal.

Ao realizarem a consulta dos elementos de identificação, os policiais verificaram que existia um registro de furto/roubo do veículo. O crime teria acontecido na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e o carro estava rodando na região do quilômetro 990 da BR-163, em Mojuí dos Campos, sentido Santarém.

Ainda segundo a PRF, o automóvel foi apreendido e, juntamente com o motorista, encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso. Não foram usadas algemas no condutor.