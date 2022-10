Carro desgovernado atinge trailer de lanches e deixa uma pessoa gravemente ferida, em Santarém

Um carro desgovernado atingiu um trailer de lanches na madrugada deste sábado (1), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com informações da polícia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra a lanchonete. Não havia ninguém no local, mas os ocupantes do automóvel ficaram feridos, um deles em estado grave, e foram socorridos. Com informações do portal O Estado.

O acidente foi na avenida Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho. Segundo testemunhas, o impacto foi tão violento que destriu praticamente todo o trailer, que ficou com as rodas viradas para cima. Vários utensílios, entre eles um botijão de gás, foram parar no meio da pista. O carro, um Corsa preto, ficou parcialmente destruído.

O condutor do veículo foi identificado como Desulan Cardoso Nogueira. Ele foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Testemunhas relataram que o carro estaria em alta velocidade quando colidiu contra o tralier, que fica estacionado junto ao meio fio.

Após o acidente, houve um princípio de tumulto com os ocupantes e o condutor do veículo. Um morador que filmava o estrago causado pela colisão teria sido agredido durante a confusão. Ele também foi levado para o hospital, com suspeita de fratura em um dos braços.