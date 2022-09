Homem é preso suspeito de tentar entregar 1kg de oxi dentro de shopping de Santarém

Luiz Felipe Sarmento Cerdeira foi preso, na tarde de quinta-feira (29), com um quilo de oxi escondido dentro de uma bolsa em um shopping de Santarém, região oeste do Pará, que fica na avenida Fernando Guilhon. A polícia conseguiu capturá-lo na praça de alimentação pelo crime de tráfico de drogas. O valor da droga foi avaliado em R$ 26 mil. As informações são do O Impacto.

De acordo com o delegado Erick Peterson da Silva, da Polícia Civil (PC), os agentes receberam a denúncia de que o suspeito estaria fazendo entrega de entorpecentes no município. Luiz saiu numa moto com direção ao shopping, onde supostamente seria feita a entrega do oxi.

“Recebemos informações que ele estaria no dia hoje (quinta-feira) realizando entrega de drogas. Então começamos a fazer o monitoramento dele desde o porto do DER, até um shopping da cidade. O mesmo estava em uma motocicleta, deixou no estacionamento e foi até a praça de alimentação. Ele portava uma bolsa preta, e quando a gente o abordou pedindo para verificar a bolsa, encontramos um pacote da droga tipo oxi. Na delegacia, verificamos que pesa quase um quilo” informou Erik, titular da delegacia do Santarenzinho.

Luiz foi levado à Central de Triagem Masculina do Complexo Penitenciário de Cucurunã.